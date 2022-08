Destinato al rimpatrio, fugge dal Pronto soccorso: ricerche nelle campagne

BRINDISI – Si è allontanato dal Pronto soccorso dell'ospedale Perrino e ha fatto perdere le sue tracce. Sono in corso le ricerche di un uomo di 47 anni originario della Tunisia, ospitato presso Cpr (centro di permanenza per i rimpatri) di Restinco, nelle campagne di Brindisi.

La fuga è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi (mercoledì 10 agosto). Il 47enne, ritenuto un soggetto non pericoloso, intorno alle ore 17 è tato avvistato nei campi che costeggiano la rete ferroviaria, fra l’ospedale e il centro commerciale Ipercoop Le Colonne.

Agli automobilisti che percorrevano strada per Lo Spada non è sfuggita la presenza, lungo il margine della carreggiata, di tre pattuglie di poliziotti della Sezione volanti, di un equipaggio dei carabinieri e di un mezzo di un istituto di vigilanza. Per quasi un’ora gli uomini in divisa hanno perlustrato un terreno impervio, costellato di erbacce e rovi che in prossimità dei binari arrivano ad altezza d’uomo. Dopo aver accuratamente scandagliato dei potenziali nascondigli, non è stato trovato nulla. Proseguono dunque le ricerche del 47enne.