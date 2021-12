Va a funghi e scompare. Il sindaco: "Si faccia ogni possibile sforzo nelle ricerche"

TORRE SANTA SUSANNA – Anche la seconda notte di ricerche è stata infruttuosa. A Torre Santa Susanna si vivono ore di grande angoscia per il 51enne Fedele Margheriti, di cui da venerdì scorso (3 dicembre) non si trovano tracce. L’uomo, insieme a un paio di amici, si era addentrato nelle campagne comprese fra Crispiano e Martina Franca, in provincia di Taranto, per cercare funghi. Nel pomeriggio di venerdì è stato dato l’allarme, perché il 51enne era scomparso.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto, con il supporto di alcuni colleghi del comando provinciale di Brindisi e l’impiego di cani molecolari, hanno battuto un terreno impervio, ricoperto da una fitta vegetazione. Delle vicenda si stanno occupando i carabinieri del comando provinciale di Taranto.

Il sindaco di Torre, Michele Saccomanno, ringrazia il prefetto di Taranto, Demetrio Martino, a nome dell’intera amministrazione comunale e suo personale, “per l’impegno che sta profondendo nella ricerca del concittadino disperso da due giorni in un bosco nei pressi di Martina Franca”. “Egli – prosegue Saccomanno - è uomo semplice ed umile, con famiglia bisognosa a carico, e non in buona salute”. Il primo cittadino chiede al prefetto “ogni possibile sforzo nella ricerca del Margheriti, affinché salvo torni alla sua casa, ai suoi affetti, alla nostra comunità”.