Trattore senza targa nel suo garage: denunciato per ricettazione

Un brindisino di 70 anni non ha saputo indicare la provenienza del mezzo e di macchinari agricoli trovati nel suo box

BRINDISI – Nascondeva nel suo garage un trattore privo di targa e altri macchinari agricoli, dei quali l’uomo non è stato in grado di indicarne la provenienza e il lecito possesso. Un 70nne di Brindisi è stato denunciato a piede libero per il reato di ricettazione a seguito di una perquisizione effettuata dai carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Brindisi. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.