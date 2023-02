Omicidio Maldarella: in appello chiesto ergastolo per padre, madre e figlio

OSTUNI – Ergastolo. Il procuratore generale della Corte d’appello di Lecce, Antonio Maruccia, ha chiesto il massimo della pena nei confronti del 22enne Lorenzo Moro e dei suoi genitori, Domenico Germano Moro e Cinzia D’Amico, per l’omicidio del commerciante Giuseppe Maldarella, avvenuto a Ostuni la sera del 13 luglio 2019. In primo grado, al termine di un processo celebrato presso il tribunale di Brindisi, Lorenzo Moro era già stato condannato all’ergastolo, mentre a marito e moglie erano stati inflitti 22 anni a testa. I tre sono difesi dagli avvocati Mario Guagliani, Francesca Conte e Ladislao Massari.

Nella giornata di ieri (giovedì 16 febbraio) si è svolta la discussione del procuratore generale, che ha chiesto l’accoglimento dell’appello del pm e il rigetto degli appelli della difesa. Successivamente hanno discusso le parti civili (l'avvocato Giuliano Calabrese rappresenta la moglie e due figli di Maldarella, mentre l'avvocato Delia Quaranta la figlia e altri parenti della vittima). La prossima udienza è prevista per il 20 aprile, quando la parola passerà alla difesa.

Il 44enne Giuseppe Maldarella fu ucciso al culmine di un litigio fra due famiglie scaturito da una relazione fra Lorenzo Moro e la figlia del commerciante. La vittima fu colpita più volte con un’arma da taglio. Accadde in via D’Azeglio, una stradina della Città Bianca. Gravemente ferito, il 44enne riuscì a raggiungere la propria auto, ma poco dopo perse conoscenza. Il veicolo si fermò all’incrocio fra via Fogazzaro e corso Garibaldi, dove Maldarella fu soccorso dal 118, ma per lui non ci fu nulla da fare. Le indagini sono state condotte dai poliziotti del commissariato di Ostuni e dai colleghi della Squadra Mobile di Brindisi.