ERCHIE – In due hanno chiesto l’abbreviato. Nella giornata di ieri (martedì 7 maggio) si è svolta l’udienza preliminare nell’ambito del procedimento sul terremoto giudiziario che ha scosso l’amministrazione di Erchie, sfociando nell’arresto, lo scorso 9 gennaio, dell’ex sindaco Pasquale Nicolì e dell’ex assessore Vito Oronzo Bernardi. Gli imputati sono complessivamente otto.

L’istanza di rito abbreviato è stata formulata dai legali dell'ex responsabile dell'area tecnico amministrativa del Comune, Ciriaco Ciro Pasquale, e del sociologo Leonardo Palmisano. Tali richieste saranno discusse il prossimo 16 luglio, quando il gup del tribunale di Brindisi, Simone Orazio, potrebbe anche decidere se accogliere, o emettere sentenza di non luogo a procedere, in merito alle richieste di rinvio a giudizio avanzate dai pm Giovanni Marino Pierpaolo Montinaro, nei confronti degli altri sei imputati.

Oltre a Nicolì e Bernardi, rischiano il processo: gli ex assessori Pamela Melechì e Lina Ferra, l'ex vice sindaco Giuseppe Polito e Cosimo De Stradis, un 64enne di Erchie che risponde di un solo capo di imputazione per abbandono non autorizzato di rifiuti.

Gli imputati sono assistiti dagli avvocati Cosimo Lodeserto, Giancarlo Camassa, Egidio Albanese, Pasquale Fistetti, Gesualdo De Rinaldis, Ottavio Martucci, Maria Pia Vigilante, Antonio Vitulli e Francesco De Rinaldis. Le parti civili sono assistite dagli avvocati Pasquale Annicchiarico, Massimo Manfreda, Michele Iaia, Giuseppe Sorio, Serena Missere e Francesco Mancini.

A vario titolo sono contestati i reati di concussione, atti persecutori, abuso d'ufficio, falsità ideologica, induzione indebita. Si procede anche per un presunto episodio di violenza sessuale di cui è accusato l'ex assessore Vito Oronzo Bernardi. Nel procedimento sono confluite varie indagini su presunti illeciti commessi fra il 2020 e il 2022.

Nell’udienza dello scorso 17 aprile, sono state formalizzate le costituzioni di parti civile del Comune di Erchie, della cooperativa Albero Azzurro e di sette persone offese, fra cui la vittima della presunta violenza sessuale.

Dallo scorso 23 febbraio, a seguito dell'avvio della procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale, il Comune è guidato dal commissario straordinario Antonio Giaccari. Gli erchiolani torneranno alle urne l’8 e il 9 giugno per l’elezione del nuovo sindaco e dei nuovi consiglieri comunali.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui