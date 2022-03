Investito da muletto durante lezione pratica: studente ricoverato in Ortopedia

BRINDISI – E’ ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Perrino di Brindisi il 21enne di San Michele Salentino (S.S. le iniziali del suo nome) che ieri mattina (mercoledì 23 marzo) è stato investito da un muletto nel “Cantiere navale yacht service”, in via Giovanni Rizzo, nei pressi del porticciolo di Brindisi, mentre si svolgeva una lezione pratica del corso di formazione “trasporto navale” dell’Its logistica Puglia. Il ragazzo, si apprende dal direttore dell’Unità operativa di Ortopedia, Gianfranco Corina, ha riportato delle fratture circoscritte alla zona del bacino e saranno trattate chirurgicamente nell'ospedale di Brindisi non appena le condizioni cliniche generali del paziente lo consentiranno. Attualmente l'attenzione dei medici è concentrata sulle lesioni interne, localizzate nella stessa area della frattura, riportate nell'incidente.

La dinamica dei fatti è al vaglio dello Spesal dell’Asl di Brindisi. L’episodio si è verificato intorno alle ore 10. L’azienda, a titolo gratuito, su richiesta dell’Its, aveva messo a disposizione i propri spazi per consentire lo svolgimento dell’ultima lezione relativa al modulo di infrastrutture logistiche. Gli studenti stavano effettuando delle manovre di guida di un muletto di proprietà del cantiere navale. Dopo aver effettuato la sua prova, da quanto appreso, S.S. ha raggiunto gli altri compagni di corso, a distanza dal mezzo. Successivamente si è messo alla guida del muletto un altro studente di 30 anni. Nel corso delle manovre, però, il veicolo, in retromarcia, avrebbe acquisito una certa velocità, dirigendosi verso il gruppo di studenti alle sue spalle. S.S., nel tentativo di scansarsi, è stato investito.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Brindisi. Il pm di turno del tribunale di Brindisi, Francesco Carluccio, ha disposto il sequestro del muletto e dell’area in cui è avvenuto l’incidente.