Rider aggredito a Brindisi, identificato uno degli autori: è un minore

BRINDISI - E' stato identificato uno degli autori dell'assalto al rider avvenuto a Brindisi nella tarda serata dell' 1 maggio scorso in piazza Cairoli. Il responsabile del gesto, un minore, nella giornata di sabato 4 settembre, è stato sottoposto al provvedimento cautelare della permanenza in casa, così come disposto dal gip del tribunale per i minorenni di Lecce su richiesta dell’autorità giudiziaria che ne aveva originariamente richiesto la misura maggiormente afflittiva della custodia cautelare in struttura.

Il minore, insime ad altri soggetti, lo scorso primo maggio ha aggredito un rider dell’azienda Deliveroo, che si trovava fermo su un marciapiede, in sella alla sua bicicletta, intento a consultare le informazioni relative ad una consegna, facendolo rovinare per terra e colpendolo furiosamente con calci e pugni.

L’immediata attività di indagine della Squadra Mobile, coordinata dalla procura della Repubblica per i minorenni, ha consentito di raccogliere elementi di colpevolezza a carico del minore tanto da giungere alla misura cautelare della permanenza in casa. La polizia di Brindisi è, ancora, al lavoro per identificare gli altri autori dell'aggressione ai danni del giovane lavoratore attraverso la testimonianza dello stesso e l’analisi dei filmati dell’aggressione. Gli investigatori non escludono alcun movente data la brutalità con cui il gruppo si è scagliato contro il giovane raider.