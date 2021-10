Pestato mentre si appartava con moglie di un detenuto: pene ridotte in appello

BRINDISI – Pene ridotte in appello nei confronti di mamma e due figli, ritenuti responsabili di una violenta aggressione avvenuta la sera del 3 agosto 2019 nei pressi dello stadio Fanuzzi di Brindisi. Si tratta di Annunziata Antonicelli, 52 anni, Giuseppe Cavaliere, 28 anni, e Vito Cavaliere, 21 anni. Con sentenza emessa nella giornata odierna, la Corte di appello di Lecce ha condannato Giuseppe Cavaliere a 4 anni di reclusione (12 anni in primo grado), Vito Cavaliere a tre anni di reclusione (9 anni in primo grado) e la Antonicelli ad un anno e 10 mesi di reclusione (6 anni in primo grado).

I tre erano stati giudicati con rito abbreviato per i reati di tentato omicidio aggravato e rapina. In appello, il reato di tentato omicidio aggravato è stato derubricato a lesioni personali aggravate. La vittima dell’aggressione fu un brindisino che si era appartato a bordo di un’auto con la moglie di un congiunto dei tre imputati, all’epoca dei fatti detenuto in carcere. La donna venne seguita dagli aggressori fino al parcheggio situato alle spalle dell’impianto sportivo di via Benedetto Brin, dove avvenne l’incontro con l’uomo. Questi fu picchiato anche con un bastone, riportando lesioni alla testa e al volto, con prognosi di 30 giorni. La donna riuscì a fuggire a piedi.

I presunti autori del pestaggio furono arrestati nel giro di una decina di giorni dalla Squadra Mobile di Brindisi. Oltre alla riduzione delle pene, la Corte ha revocato la pena accessoria dell’interdizione legale per i due Cavaliere e quella dell’interdizione dai pubblici uffici per Vito Cavaliere e la Antonicelli. La pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici a carico di Giuseppe Cavaliere è stata sostituita con quella per la durata di cinque anni. La Antonicelli è stata immediatamente scarcerata. Per quanto riguarda Vito Cavaliere, la misura della custodia cautelare in carcere è stata sostituita con quella dei domiciliari. Giuseppe Cavaliere resta in carcere. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Daniela D’Amuri, Gianvito Lillo ed Elvira Belmonte.