Rifiuta le avances, viene perseguitata e sue foto taroccate finiscono online: fine dell'incubo

BRINDISI - Tutto era nato, più di due anni fa in seguito a un semplice "no, grazie" in risposta alle avances di un uomo. Nulla di eccezionale. Eppure, l'incubo per una giovane è cominciato lì, si è esplicitato in vere persecuzioni ai suoi danni, ai danni di altre persone a lei vicine, fino alla diffusione di sue foto, sia vere che palesemente false. L'autore di queste condotte non si è limitato a diffondere questo materiale, ma ha invitato altri utenti della rete, sconosciuti, a contattare la vittima. E lo hanno fatto. L'incubo si è concluso, dal punto di vista legale, giovedì 15 febbraio 2024, quando il gup Stefania De Angelis ha accolto la richiesta di patteggiamento avanzata dalla difesa dell'uomo: due anni e otto mesi, recita il dispositivo della sentenza. C'è anche la richiesta di sostituire la pena detentiva con un lavoro di pubblica utilità, ma se ne parlerà in un'udienza apposita ad aprile. La ragazza, assistita dall'avvocato Domenico Attanasi, ha potuto almeno tirare un ulteriore sospiro di sollievo.

L'incubo virtuale che diventa reale

Un'avvertenza: in questa sede non vengono riportati ovviamente i dati della vittima e delle persone a lei vicine, per ovvi motivi. Non vengono neanche riportati i dettagli relativi all'autore di tali condotte, sempre per non rendere in alcun modo identificabile la vittima. La vicenda si è dipanata in una città del Brindisino. Almeno fisicamente, perché la complessità della vicenda nasce da un fatto: si è svolta comunque nel mondo virtuale. Ma le conseguenze sulle vittime nel mondo reale sono evidenti. Un incubo vivido lascia sempre addosso una sensazione di angoscia, anche nelle ore successive al risveglio. Qui si sta raccontando un incubo a occhi aperti che una giovane ha vissuto per più di un anno. Il ragazzo ha attuato questa persecuzione utilizzando scientemente il mondo del web e delle app dedicate agli smartphone.

Una persecuzione in crescendo

Si può partire dalle richieste giunte tramite messaggi su un noto social network a un'amica della vittima o addirittura al fidanzato. L'uomo faceva richieste su aspetti privati della giovane. E' accaduto tra gennaio e marzo 2022. Poi le richieste, insistenti e chiaramente sgradite, proseguono anche da profili falsi (e ci sarebbe da discutore su come tale pratica sia diffusa e non solo tollerata su tanti social network) nei confronti di un'altra amica. Le richieste, sia alla vittima che a persone a lei vicine, proseguono per vari mesi, fino alla fine di maggio, quando l'uomo crea l'ennesimo profilo falso per avanzare al fidanzato una richiesta: far partecipare la vittima a un filmato esplicito con altri uomini, dietro compenso. Da notare il ragionamento che definire maschilista è dire poco: la richiesta viene avanzata dall'uomo al fidanzato, quasi che la ragazza fosse una "proprietà". Ovviamente sia la vittima che il fidanzato sono esausti per queste richieste irricevibili.

Il culmine dell'incubo

Le richieste per queste pratiche vengono estese anche a un'amica della vittima. Il segno era stato superato da tempo, precisamente dalla prima condotta non rispettosa di quell'iniziale "no grazie". Ma l'uomo è capace di doppiarlo, quel segno: nel gennaio 2023 pubblica su un canale di un'applicazione di messaggistica istantanea foto - estrapolate senza consenso dai social - della vittima e di un'amica. Le immagini sono accompagnate dalla richiesta ai membri di questo canale (14 mila utenti) di esprimere commenti a sfondo sessuale a danno delle due inconsapevoli vittime. Un'ultima foto ritrae il volto della giovane vittima su un altro corpo svestito, dando l'idea di un'unica foto. Sullo stesso gruppo, nello stesso periodo, vengono postati due fotomontaggi della vittima: anche qui il viso è quello naturale - la foto è sempre usata senza alcun consenso - su corpi nudi. La vittima è stata contattata da utenti sconosciuti sui propri profili social. Un incubo, appunto.

Le contromosse dell'avvocato e del pm

La ragazza decide di rivolgersi a un legale, l'avvocato Domenico Attanasi. Le indagini della polizia postale possono fare poco. Richiedere gli indirizzi IP per risalire all'autore di queste condotte è impresa improba: i colossi del web neanche sanno dove si trova la provincia di Brindisi, figurarsi se collaborano. E poi bisogna agire in fretta: sembra impossibile far rimuovere quei contenuti che danneggiano la vittima. La svolta arriva con la denuncia presso la procura di Brindisi: il pm Gualberto Buccarrelli indaga subito sulla vicenda. E l'avvocato Attanasi può agire su due direttrici consequenziali. La prima è quella legale. La seconda è la tutela della vittima: forte delle indagini in corso, ottiene la rimozione dei contenuti falsi che danneggiavano la ragazza. Il pm Buccarelli a un certo punto, grazie a una perquisizione, riesce a provare che l'autore di questi fatti è l'uomo di cui si è parlato. Altro che indirizzi IP. Le condotte vengono inquadrate in tre capi d'imputazione: atti persecutori, diffamazione e diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti.

La lotta contro i colossi delle app

Il pm chiede il rinvio a giudizio per l'uomo, mentre si costituiscono parti civili la vittima e il fidanzato (entrambi assistiti dall'avvocato Domenico Attanasi), oltre a un'amica (assistita dall'avvocato Silvia Michela Martina). Come detto, la vicenda penale si è conclusa in tempi rapidi con un patteggiamento. Già, i tempi. La vicenda personale della vittima e delle persone a lei vicine non è stata rapida. La prima denuncia alla polizia postale di Brindisi risale già a febbraio. Ma anche se c'era contezza di chi fosse l'autore, senza la collaborazione dei colossi dietro ai vari social e app, si poteva far poco. Alla fine è stata necessaria la cara vecchia perquisizione. E i colossi in questione, in questo e in casi analoghi, si guardano bene dal collaborare subito. Quasi che dietro determinati contenuti non ci siano vissuti ed emozioni.