Rifiuta di sottoporsi ad alcoltest: denuncia e patente ritirata

VILLA CASTELLI - I carabinieri della stazione di Villa Castelli hanno denunciato un 46enne del luogo per “rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la guida in stato di ebbrezza alcolica”. L’uomo, controllato nella serata del 13 ottobre scorso in una via del centro abitato alla guida di un’auto, ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento per l’eventuale guida in stato di ebbrezza alcolica. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sequestrato.