Traffico di rifiuti e riciclaggio: 13 arresti in tutta Italia, anche nel Brindisino

Dalle prime luci dell'alba, nelle province di Lecce, Taranto, Brindisi, Palermo, Cosenza, Reggio Calabria, Salerno, Napoli e Caserta, i carabinieri del Noe e i finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Taranto, sono impegnati in una operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, nell'esecuzione di 13 ordinanze cautelari per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti su tutto il territorio nazionale e riciclaggio. Sono, anche, in corso sequestri per diverse centinaia di migliaia di euro, Maggiori particolari nel corso della mattinata.