Controllato dai carabinieri, rifuta alcool test: denuncia e ritiro della patente

BRINDISI – Fermato dai carabinieri, ha rifiutato di sottoporsi all’alcool test. Un 27enne di San Pietro Vernotico è stato denunciato a piede libero dai militari della Sezione radiomobile della compagnia di Brindisi. L’uomo è stato controllato nell’ambito di un servizio di controllo della circolazione stradale, in una via del centro abitato. Da quanto ravvisato dai militari, il giovane era alla guida di un’auto in trovato in evidente stato di alterazione psicofisica. Su richiesta degli operanti, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare l’eventuale assunzione di alcolici. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.