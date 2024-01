Rifiuti, contenzioso Teorema-Teknoservice: Tar rinvia decisione a fine mese

BRINDISI – Rinviata al prossimo 30 gennaio la decisione sul contenzioso fra le ditte Teorema, appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di nettezza urbana per conto del Comune di Brindisi, e Teknoservice, arrivata seconda, a un soffio dalla vincitrice, nel bando di gara biennale pubblicato dall’amministrazione comunale.

Il Tar di Lecce – seconda sezione si è espresso nella giornata odierna (venerdì 5 gennaio) con un’ordinanza che determina il prosieguo della causa. Non è stata risolutiva l’udienza che si è svolta lo scorso 20 dicembre. La vicenda è approdata al tribunale amministrativo regionale a seguito di un ricorso presentato dalla Teknoservise, con sede a Torino, contro il Comune di Brindisi e il ministero dell’Ambiente e della sicurezza Energetica, nei confronti di Teorema spa, con sede ad Acquaviva della Fonti (Bari), per l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti adottati nel corso della procedura per l'affidamento dell’appalto. Teorema lo scorso 12 settembre ha a sua volta depositato un ricorso incidentale.

La società barese è subentrata al precedente gestore, Ecotecnica, lo scorso 1 ottobre, dopo la bocciatura dell’istanza di sospensiva presentata sempre da Teknoservice. Ora i giudici devono esprimersi nel merito del ricorso depositato dalla società piemontese. Ma per farlo è ritenuto necessario acquisire dalla società controinteressata dei documenti su vicende che "secondo il ricorso introduttivo avrebbero costituito oggetto di omissioni dichiarative".

Sulla questione interviene il consigliere comunale Roberto Quarta, presidente della commissione Ambiente del Comune di Brindisi. "Leggendo attentamente l'ordinanza istruttoria del Tar Lecce n. 22 del 5 gennaio 2024- afferma Quarta tramite una nota stampa - il rischio che venga annullata l'aggiudicazione alla società Teorema c'è e, quindi, l'amministrazione comunale ha il dovere di valutare sin da ora tutte le possibili conseguenze e i relativi provvedimenti da adottare, soprattutto tenendo conto della speciale importanza che ha un servizio quale quello della raccolta rifiuti in termini di salute collettiva e igiene pubblica".

"Pertanto, nella mia qualità di presidente della commissione comunale Ambiente e Igiene Urbana già martedì - conclude Quarta - per le motivazioni precedentemente riportate e per quanto di mia competenza, mi adopererò per convocare la stessa e discutere della specifica tematica.