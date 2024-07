Donna picchiata e carbonizzata: figlio a processo, rigettata istanza di perizia psichiatrica

SAN MICHELE SALENTINO – Il prossimo 8 ottobre inizierà il processo nei confronti di Alberto Villani, il 48enne di San Michele Salentino accusato di aver picchiato e aver dato fuoco al corpo della madre, la 71enne Cosima D’Amato, mentre la donna era ancora in vita. Il gup del tribunale di Brindisi, Barbara Nestore, ha deciso di rinviare a giudizio l’unico imputato nell’ambito del procedimento sul grave episodio che la notte fra il 19 e il 20 settembre 2023 si è verificato in una villetta in contrada Augelluzzi, nelle campagne di San Michele Salentino.

Il 48enne, recluso nella casa circondariale di Lecce, ha deciso di non presenziare all’udienza preliminare che si è svolta stamattina (martedì 16 luglio) presso il tribunale di Brindisi. Il giudice ha rigettato l’istanza di perizia psichiatrica per accertare l’eventuale incapacità di intendere e di volere al momento del delitto, formulata dal legale di Villani, l’avvocato Alessandro Stomeo, del foro di Lecce.

Fra le 12 persone offese individuate, si sono costituiti parte civile solo un ufficiale dei carabinieri che all’epoca dei fatti prestava servizio presso la compagnia carabinieri di San Vito dei Normanni e una sorella della vittima.

Villani è accusato di omicidio, incendio doloso, violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre, resistenza a pubblico ufficiale e calunnia nei confronti dei carabinieri. Resistenza, poiché avrebbe aggredito un paio di carabinieri all’esterno della villetta, mentre i vigili del fuoco erano ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento. Calunnia, per aver accusato i militari, “pur sapendoli innocenti”, di averlo sedato e aggredito, provocandogli delle lesioni.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della locale stazione e dai colleghi del Nor della compagnia di San Vito dei Normanni. La pubblica accusa è sostenuta dal pm del tribunale di Brindisi, Alfredo Manca e Giovanni Marino. Stando al teorema accusatorio, Villani avrebbe percosso con violenza la madre, al culmine di una lite per questioni economiche. Dopo aver ridotto la 71enne in fin di vita, avrebbe appiccato “il fuoco all’interno della abitazione - si legge nel capo di imputazione - innescandolo nella camera da letto, e poi ancora direttamente sul corpo inerme della madre, alimentando le fiamme su di essa, utilizzando anche materiali infiammabili ed acceleranti (tra cui certamente vernice a smalto, tessuti e sostanze del tipo candeggina)”.

Poi fu lo stesso Villani, in stato di ebbrezza e con addosso solo un paio di slip e una felpa, a recarsi da un vicino, chiedendogli di chiamare i vigili del fuoco. All’esterno della villetta, come accennato, l’uomo avrebbe spintonato i carabinieri della locale stazione, oltre a proferire frasi minatorie nei loro confronti (“Ce mi sta uardi, ca io ti tagghiu la Capu e ti spaccu”), provocando ai militari delle lesioni refertate con alcuni giorni di prognosi.

Villani era gravato da un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre, emesso nel febbraio 2022 dal gip del tribunale di Brindisi, in sostituzione della misura degli arresti domiciliari per maltrattamenti (reato poi riqualificato in stalking) nei confronti della pensionata.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui