Presunta violenza sessuale ai danni della ex: un uomo a processo

Si è celebrata oggi (giovedì 23 febbraio), davanti al gup presso il tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, l'udienza preliminare relativa al procedimento penale a carico di un uomo che risponde di violenza sessuale aggravata ai danni della ex convivente.

I fatti, verificatisi in un Comune della fascia sud della provincia di Brindisi, risalgono al giugno dello scorso anno, quando l'uomo, presentatosi presso l'abitazione della donna, peraltro, al quarto mese di gravidanza, per discutere in merito alla situazione relativa ai figli minori in comune, e mai rassegnatosi alla fine della loro relazione sentimentale, l'avrebbe costretta con violenza a subire atti sessuali, ma il repentino intervento dell'attuale compagno della vittima avrebbe evitato il peggio.

Nei giorni successivi la donna sporse denuncia a carico del suo ex. Nell'odierna udienza la stessa si è costituita parte civile per mezzo dell’avvocato, Gianfranco Palermo, mentre per l'uomo è stato disposto il rinvio a giudizio al prossimo ottobre.