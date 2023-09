Brindisi, gara per la raccolta rifiuti davanti al Tar: udienza cautelare slitta a fine mese

BRINDISI – L’udienza cautelare nell’ambito del contenzioso fra due delle ditte che hanno partecipato al bando di gara per l’appalto biennale del servizio di raccolta dei rifiuti per conto del Comune di Brindisi slitta al prossimo 28 settembre. L'azienda piemontese Teknoservice Srl aveva depositato lo scorso luglio un ricorso al Tar di Lecce contro l’affidamento del servizio alla Teorema di Acquaviva delle Fonti (Bari).

La ricorrente, assistita dall’ufficio legale Orofino (avvocati Anna Floriana Resta, Raffaele Giuseppe Orofino e Angelo Giuseppe Orofino), aveva presentato istanza di annullamento dei provvedimenti adottati nel corso della procedura per l’affidamento dell’appalto, previa concessione delle misure cautelari.

Nella giornata di oggi (martedì 14 settembre) i giudici si sarebbero dovuti esprimere sulla richiesta di sospensione dell’assegnazione, per poi calendarizzare l’udienza di merito. Ma il ricorso incidentale presentato dalla Teorema ha comportato il rinvio dell’udienza. I legali della Teknoservice, fra l’altro, nella giornata di ieri hanno notificato un motivo aggiuntivo rispetto ai motivi del ricorso già depositato a luglio.

La Teorema si è aggiudicata la gara con un punteggio di 78,77, presentando un ribasso del 4,31 percento rispetto all’importo a base d’asta di 29,558 milioni di euro. La Teknoservice è arrivata seconda con un punteggio di 78,29, (ribasso dello 0,83 percento). Prima della società piemontese si era rivolta al Tar anche un’altra ditta in gara, la Ciclat Trasporti Ambiente Scarl, arrivata ultima in graduatoria. Sia il Tribunale amministrativo che il Consiglio di Stato, però, hanno bocciato le istanze della società ravennate.

Ora è in piedi il ricorso della Teknoservice. Fra le due ditte, fra l’altro, è aperto anche un ulteriore contenzioso riguardante l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Grottaglie (Taranto). Anche in questo caso è stata Teknoservice a impugnare l’affidamento del servizio a Teorema, per il biennio 2023-24.

Intanto a Brindisi il servizio viene tuttora gestito da Ecotecnica. La proroga concessa lo scorso luglio all’azienda salentina scadrà il 30 settembre. Alla luce del giudizio pendente davanti al Tar, non è da escludere l’ipotesi di un’ulteriore proroga.