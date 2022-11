Risse e baby gang, vertice tra prefetto e i sindaci di Francavilla e Ceglie

BRINDISI - Si svolgerà mercoledì 9 novembre, in videoconferenza, un vertice a tre - prefetto e sindaci di Francavilla Fontana e Ceglie Messapica, per decidere quali azioni attuare per arginare i continui episodi di risse e violenza, che hanno come protagonisti gruppi di giovanissimi nei due Comuni. La richiesta era stava avanzata, infatti, da Antonello Denuzzo, primo cittadino della Città degli Imperiali, in relazione ai gravi episodi di aggressione verificatisi nei giorni scorsi, da parte di giovani ragazzi resisi responsabili di atti di violenza nei confronti di coetanei e di persone adulte. La riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sarà l'occasione per approfondire le dinamiche degli episodi ed attivare, d’intesa, ogni necessaria misura di intervento sia preventiva che di controllo delle areee più sensibili.