Pugni e spintoni in strada: lite furibonda fra parenti prima di un funerale

FRANCAVILLA FONTANA - Il carro funebre era in strada, preceduto dalla banda del paese. Inizialmente si sentono delle urla. Poi si accende un parapiglia che coinvolge più persone. Nel caos generale, volano dei pugni. Sta facendo il giro delle chat di Whatsapp un filmato in cui si vede una lite furibona che si è accesa oggi pomeriggio (venerdì 3 novembre), nel rione Peraro, a Francavilla Fontana, davanti all'abitazione di un defunto, prima del funerale.

Più persone si sono fronteggiate. Qualcuno ha tentato di separare i contendenti. C'è chi sollecita l'intervento dei carabinieri. E in effetti poco dopo arrivano sul posto i militari della locale compagnia. La lite sarebbe scaturita da dissidi famigliari di poco conto. Oltre al video, sulle app di messaggistica circola un audio in cui viene fatta una ricostruzione dei fatti. Si fa riferimento a dissapori fra nipoti dovuti al fatto che uno di essi, di recente, non si sarebbe recato al funerale di un parente.

Sta di fatto che le eseqeuie, previste per le 15.30, sono slittate alle 17. Un paio di persone, forse scosse da tutto quel trambusto, si sono sentite male. Entrambe sono state soccorse da personale del 118 e trasportate presso il Pronto soccorso dell'ospedale Camberlingo, in condizioni non gravi.

La vicenda è al vaglio dei carabinieri, ma con ogni probabilità si procederà solo su querela di parte. Fino alla serata odierna, da quanto appreso, nessuno si è recato in caserma per sporgere denuncia.