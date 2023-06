Treni e aerei in ritardo: il nubifragio crea disagi anche ai viaggiatori

BRINDISI – Il nubifragio che fra le ore 10 e 13 si è abbattuto con violenza su Brindisi ha avuto ripercussioni anche sui trasporti, con rallentamenti sulla linea ferroviaria e ritardi nei voli in partenza dell’aeroporto di Brindisi, dove non ha potuto atterrare un volo proveniente da Verona.

Ritardi sulla linea ferroviaria Bari - Lecce

Per quanto riguarda la linea ferroviaria Bari-Lecce, la circolazione, da quanto si apprende dal sito di Trenitalia, è rallentata per la caduta di rami sulla linea ferroviaria a Brindisi. E’ stato richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. I treni Alta Velocità e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

Il solo treno FA 8314 Lecce (11:15) - Roma Termini (16:55) viaggia con un maggior tempo di percorrenza superiore a 80 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Disagi in aeroporto

Disagi, come detto, anche in aeroporto. Il volo Ryanair proveniente da Verona, il cui arrivo era previsto per le 13.45, è stato dirottato presso un altro scalo a causa dell’allagamento della pista. Per lo stesso motivo sono slittate le partenze dei voli per Torino (Ryanair, orario programmato 10.30, stimato 14.15), Fiumicino (Ita, orario programmato 11.15, stimato 14.30) e Malpensa (Ryanair, orario programmato 12.45, alle ore 14 era ancora sulla pista). Ritardi a cascata anche sui voli successivi previsti nell’arco del pomeriggio.