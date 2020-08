Ritrovata carcassa di tartaruga sul litorale di Lendinuso

LENDINUSO - La carcassa di una tartaruga caretta caretta è stata trovata sul bagnasciuga del litorale di Lendinuso (marina del comune di Torchiarolo) alle prime ore del giorno di oggi, domenica 2 agosto. La prima segnalazione al comando della Polizia locale di Torchiarolo è giunta alle 7, è subito stata attivata la procedura del caso. L'esemplare, ormai privo di vita, è stato rinvenuto in località "Palazzine Pierri".

Gli agenti hanno contattato il medico veterinario dell'Asl di Brindisi che, giunto sul posto, ha accertato che la tartaruga, adulta, è deceduta in mare da qualche giorno e che le correnti poi l'hanno portata a riva. Dall'esame esterno non è stato possibile individuare le cause della morte che possono essere tante, come soffocamento causato dalle plastiche presenti nel mare. Non sono stati trovati evidenti segni riconducibili a ferimenti e sembrerebbe sia morta senza grosse sofferenze.

La Polizia locale ha contattato la ditta che si occuperà dello smaltimento della carcassa che al momento è stata delimitata con nastro bianco e rosso per evitare di essere toccata.