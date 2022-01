Auto carbonizzata nelle campagne: era stata rubata ad agosto 2021

TORCHIAROLO - Completamente carbonizzata. E’ stata abbandonata e data alle fiamme nelle campagne un’Alfa Romeo Giulietta il cui furto era stato denunciato lo scorso 10 agosto a Torchiarolo. La scoperta è stata fatta stamattina (venerdì 7 gennaio) dalla Polizia Locale di Torchiarolo, in un terreno situato a ridosso dello svincolo per la strada statale 613 per Lecce, nella zona di Torre San Gennaro. Il veicolo è stato posto sotto sequestro penale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.