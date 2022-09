Turista scomparsa nel Brindisino: ricerche a lieto fine, ritrovata a Ostuni

FASANO - E' stata ritrovata nel centro di Ostuni la turista olandese di 46 anni di cui da ieri pomeriggio (mercoledì 21 settembre) non si avevano notizie. La donna, in buone condizioni di salute, è stata individuata da una pattuglia del locale commissariato di Polizia in zona corso Vittorio Emanuele, nel cuore della Città Bianca. Interrotte dunque le operazioni di ricerca attivate la scorsa notte, a seguito di una segnalazione di scomparsa effettuata da alcuni connazionali con cui la 46enne era in vacanza in Puglia.

La 46enne è stata vista l'ultiima volta in piazza Ciaia, pieno centro di Fasano, intorno alle ore 15 di ieri, mentre sorseggiava un caffè in un bar. Poi di lei si sono perse le tracce. Nel giro di alcune ore, sotto il coordinamento della prefettura di Brindisi, sono state attivate le operazioni di ricerca, con dispiegamento di mezzi e uomini da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, delle forze dell'ordine e della Protezione civile, con l'impiego di unità cinofile e droni.

Nel pomeriggio odierno, grazie alla visione delle immagini riprese da impianti di videosorveglianza, si è scoperto che la donna, intorno alle ore 16.30 di ieri, è salita a bordo di un treno, direzione sud. La turista si era quindi staccata volontariamente dalla comitiva. Le ricerche hanno interessato un'area molto ampia, non limitata solo alla città, ma anche alle campagne e alle frazioni. La Prefettura ha provveduto ad informare ilConsolato dei Paesi Bassi, al fine di contattare i familiari della scomparsa ed acquisire ulteriori elementi utili alle attività di ricerca ed investigative.