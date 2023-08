Auto di un turista rubata a Porto Cesareo: ritrovata sul litorale sud di Brindisi

TORCHIAROLO – Da giorni era parcheggiata in strada ma nessuno la utilizzava. Il proprietario, del resto, non sapeva che la sua macchina si trovasse lì. Nella serata di ieri (giovedì 3 agosto) è stata ritrovata a Lido Presepe, marina di Torchiarolo, una Volkswagen che nei giorni scorsi era stata rubata per le vie di Porto Cesareo, nota località balneare in provincia di Lecce. Il veicolo appartiene un uomo residente a Cesena.

La scoperta è stata fatta dalla Polizia Locale di Torchiarolo, su segnalazione di alcuni cittadini. Il mezzo è stato rimosso da un carro attrezzi della ditta Tarantini. A breve sarà restituito al legittimo proprietario, che nel frattempo era tornato a casa.