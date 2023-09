Spaccate al negozio Cisalfa e al terminal del porto: ritrovata una Fiat Punto

BRINDISI – Una Fiat Punto è stata rinvenuta ieri pomeriggio (sabato 23 settembre) in località Acque chiare, sulla litoranea nord di Brindisi. Si tratta quasi sicuramente della stessa auto utilizzata per la spaccata al negozio di abbigliamento Cisalfa e verosimilmente anche per la successiva spaccata ai danni del terminal di Costa Morena ovest, nel porto di Brindisi. Rinvenuto dalla polizia, il mezzo era stato rubato nei giorni scorsi a Brindisi. Ora è posto sequestro.

Furto da Cisalfa

Tutto lascia pensare, come detto, che la macchina sia stata abbandonata nei pressi della strada costiera la notte fra venerdì 22 e sabato 23 settembre, dopo il doppio raid. Il primo colpo è stato messo presso il parco commerciale Brin Park, in via Caduti di via Fani, al rione Sant’Elia. Dopo aver sfondato con l’auto la porta vetrata di ingresso, i ladri hanno fatto razzie di indumenti, per un bottino complessivo pari a circa 5mila euro.

Tentato furto al terminal

Circa mezzora dopo una incursione analoga ha provocato ingenti danni alla stazione marittima dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, dove quotidianamente transitano i passeggeri in partenza per la Grecia e l’Albania. Una volta mandata in frantumi la vetrata, i malfattori hanno preso di mira il bar e la sala con le slot machine, ma in questo caso non sono riusciti a portare via nulla.

Unica banda in azione

Sul primo furto indagano i poliziotti della Squadra Mobile della questura di Brindisi. Sul secondo tentato furto gli agenti della Polizia di frontiera. E’ più che fondata l’ipotesi che ad agire sia stata un’unica banda. Tale pista investigativa potrà trovare riscontro dopo l’analisi delle immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza del terminal. Ulteriori elementi saranno inoltre forniti dagli accertamenti tecnici che saranno effettuati sulla Fiat Punto. Si cercherà di capire, in particolare, se lo specchietto retrovisore nero ritrovato nei presso della vetrata del terminal sia compatibile con la macchina rinvenuta ad Acque Chiare. Anche gli esperti della Scientifica sono al lavoro.