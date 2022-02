Anziano si allontana da casa e non rientra: ricerche a lieto fine

BRINDISI – Dopo ore di profonda angoscia, la buona notizia. Intorno alle ore 9 di oggi (lunedì 7 febbraio) è stato ritrovato in località Jaddico un brindisino di 80 anni che ieri mattina si era allontanato dalla sua abitazione, senza più farvi ritorno. L’uomo, come riferito dai parenti attraverso dei post social, era uscito in sella alla sua bici. Indossava un giubbotto marrone e cappello con visiera. Era lucido e non soffriva di problemi di salute.

I familiari hanno sporto denuncia già nel pomeriggio di ieri alle forze dell’ordine. Le ricerche sono stati diramate dai carabinieri. I vigili del fuoco si sono attivati in serata, in sinergia con la questura e la prefettura di Brindisi. Stamattina sono stati impiegati anche i cani molecolari. Nei pressi della zona industriale era attiva la base operativa delle ricerche allestita da personale specializzato dai pompieri. A Jaddico, poi, si è scritto il lieto fine di questa vicenda. Il pensionato è stato ritrovato in buone condizioni.