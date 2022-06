Si allontana dall'ospedale e scompare: ritrovato dopo un giorno di ricerche

BRINDISI - Si era allontana ieri mattina (lunedì 27 giugno) intorno alle 7:40 dall'ospedale Perrino di Brindisi, facendo perdere le proprie tracce. Solo grazie ad una segnalazione pervenuta al 113 è stato possibile rintracciarlo e metterlo in salvo. Si tratta di un turista tedesco 50 anni, in vacanza ad Ostuni con la famiglia. L'allarme era stato dato, proprio, dalla moglie dell'uomo che aveva affidato a facebook un disperato appello, specificando cosa indossasse al momento della scomparsa nonchè i principali tratti somatici e la possibilità che si fosse diretto ad Ostuni.

Nelle ore successive, infatti, la donna aveva formalizzato la denuncia di scomparsa presso il commissariato di Ostuni e di conseguenza le forze dell'ordine avevano avviate le ricerche a cui hanno preso parte, anche, i vigili del fuoco con uomini e mezzi (con pastazione mobile ucl) adatti alla ricerca di persone scomparse. Sul posto, anche, i cinofili venuti da Lecce e da Bari. È stata battuta la zona limitrofa all'ospedale Perrino, la nuova stazione ferroviaria e il parco del Cillarese.

Per fortuna le ricerche hanno dato esito positivo. L'uomo è stato raggiunto sulla complanare Mesagne-Restinco dagli agenti della polizia di Stato di Brindisi nella tarda serata di ieri, poco prima delle 22. Ai poliziotti non ha fornito una spiegazione circa il suo gesto. Era in stato confuzionale, a tratti lucido ma, comunque in buone condizioni generali.