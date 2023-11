In giro con un vecchio revolver e munizioni nel marsupio: arrestato

ORIA – Se ne andava in giro per le vie di Oria con un revolver vecchio e arrugginito, tanto da sembrare un pezzo di antiquariato. Ma si trattava pur sempre di un’arma da fuoco, con due cartucce inserite nel tamburo. Un 28enne di Oria è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della locale stazione, nel corso di un servizio del territorio effettuato nella giornata di ieri (mercoledì 15 novembre).

Il giovane percorreva a piedi le vie cittadine. Alla vista dei carabinieri, avrebbe dato segni di nervosismo. Insospettiti dal suo comportamento, i militari lo hanno fermato e sottoposto a controllo. I carabinieri, in particolare, hanno perquisito un marsupio che il 28enne indossava a traclla, ritrovando una rivoltella calibro 38 special, con le due cartucce nel tamburo.

Alla specifica domanda, il 28enne non ha fornito alcuna valida motivazione riguardante il possesso della pistola e, da una più approfondita verifica, i militari hanno accertato che era privo della specifica autorizzazione a tenere addosso una qualunque arma, pertanto è stato arrestato per porto abusivo di arma da fuoco e, su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Brindisi, è stato condotto presso la propria abitazione, in regime di domiciliari.

Prosegue con efficacia, da parte dei Carabinieri di Oria, l’assidua ed estesa azione di contrasto alla criminalità e di prevenzione dei reati nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale di Brindisi e dalla compagnia di Francavilla Fontana che, meno di due mesi addietro, hanno consentito, ai militari della medesima Stazione dell’Arma, di arrestare un 47enne per illecita detenzione di un’arma da fuoco il cui accertamento è scaturito dall’indagine che lo vede indagato quale presunto responsabile del ferimento, a mezzo di colpi di pistola, di un 17enne attinto a una caviglia, nei pressi della zona della movida oritana.