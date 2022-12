Controlli nel settore ittico: 21 lavoratori "in nero", fra cui 5 percettori di reddito di cittadinanza

Scoperti 21 lavoratori “in nero” e sanzionati 11 datori di lavoro. Questo il bilancio di una serie di controlli mirati presso varie attività commerciali, sia in mare che lungo la costa brindisina e barese, effettuati nei giorni scorsi dai militari della stazione navale di Bari e delle sezioni operative navali della Guardia di Finanza pugliesi, nell’ambito di specifici servizi di polizia economico-finanziaria.

In particolare, le attività ispettive hanno interessato sia il settore ittico, con controlli a bordo di motopescherecci, nelle pescherie e presso gli ambulanti, sia altre attività economiche, quali servizi di alloggio e ristorazione, noleggio nautico e cantieristica navale. Sono stati così complessivamente individuati 21 soggetti, che svolgevano lavoro in nero o irregolare, e sanzionati 11 datori di lavoro che li avevano alle dipendenze. Da successivi approfondimenti, è altresì emerso che 5 di tali lavoratori percepivano indebitamente il cosiddetto “reddito di cittadinanza”, con conseguente segnalazione alle Autorità competenti per l’interruzione e il recupero delle somme indebitamente percepite.

Il “sommerso da lavoro” costituisce un grave danno per l’intero sistema economico in quanto sottrae risorse all’Erario, lede gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e favorisce una competizione sleale con le imprese oneste, mentre l’indebita percezione del reddito di cittadinanza genera iniquità e mina la coesione sociale. La costante azione di sorveglianza della flotta aeronavale della Guardia di Finanza risulta indispensabile per presidiare il mare, lo spazio aereo sovrastante e i circa 800 km di costa pugliese, in stretto e continuo coordinamento con i Reparti territoriali, investigativi e speciali presenti sul territorio.