Inseguimento per le vie del centro abitato: convalidato arresto per tentato omicidio

CAROVIGNO – Convalidato l’arresto del 69enne di San Michele Salentino, Cosimo Nigro, protagonista nel pomeriggio di lunedì 22 maggio scorso, di un rocambolesco inseguimento con speronamento dell’auto dei carabinieri e danneggiamento di altre auto parcheggiate per strada, per le vie di Carovigno. Confermata anche la misura cautelare in carcere. Nell’auto condotta dall’uomo, un’Audi A8, fu anche trovata cocaina e un coltello lungo 18 cm con lama ricurva 8 cm. In casa altra droga e 8100 euro in contanti.

E’ quindi accusato di: tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, detenzione per fini non esclusivamente personali di circa 107 grammi di cocaina, danneggiamento aggravato e porto in luogo pubblico di coltello. Inoltre, poco dopo i fatti, oltre a essere arrestato dai carabinieri della compagnia di San Vito Dei Normanni diretta dal capitano Vito Sacchi, era anche stato denunciato e sanzionato amministrativamente dagli agenti della Polizia locale per guida senza patente perché revocata e perchè la sua auto era senza assicurazione.

Secondo la ricostruzione fatta dai militari dell’Arma ma anche secondo le testimonianze di chi ha assistito alla scena, si è rischiato grosso, lunedì scorso, a Carovigno. Il 69enne, già pedinato da un’auto civetta dei carabinieri nell’ambito di alcune indagini relative ai traffici di stupefacenti, non solo non si è fermato all’Alt imposto da una pattuglia, ma nel tentativo di fuggire, una volta trovatosi circondato da militari, ha aggredito alcuni di essi con calci e pugni, e tentato di investirne altri. I carabinieri, per fermarlo, hanno anche dovuto utilizzare la pistola d’ordinanza esplodendo alcuni colpi all’indirizzo degli pneumatici e al cofano nel tentativo di mettere fuori uso il motore. Ma neanche questo è servito a dissuadere il 69enne dalla fuga. E’ quindi stato ingaggiato un inseguimento per le vie del paese durante il quale l’Audi condotta da Nigro, oltre a danneggiare veicoli in sosta, ha anche speronato quelle militari, continuando a mettere a rischio l’incolumità degli operatori. Tutto è accaduto in pieno centro, dalle 16.30 in poi.

L'interrogatorio di convalida

Assistito dal suo legale di fiducia, l’avvocato Donato Musa, durante l’interrogatorio di convalida davanti al Gip Vittorio Testi, ha fornito la sua versione dei fatti, spiegando che si era recato a Carovigno, a bordo dell’Audi A8 per acquistare un piccolo quantitativo di cocaina e che giunto nel luogo in cui avrebbe dovuto incontrare il fornitore (di cui non ha fornito le generalità) è stato sorpreso da un uomo vestito con abiti civili che gli ha puntato una pistola alla tempia senza presentarsi o qualificarsi e proprio perché terrorizzato ha tentato di fuggire. Al vaglio l'ipotesi di un eventuale ricorso al Tribunale del Riesame.

Fatto sta che quanto accaduto lunedì pomeriggio a Carovigno ha messo in serio pericolo l’incolumità dei carabinieri, dello stesso tenente Alberto Bruno, a capo del Nor coinvolto direttamente nell’attività di indagine, e di altri cittadini presenti al pericoloso inseguimento. Nigro non avrebbe solo tentato la fuga ma ha anche danneggiato con la sua auto, a colpi di marcia indietro quella dei militari, e ha tentato di investirne altri che avevano circondato la sua Audi a piedi. Nella colluttazione anche lui è rimasto ferito alla testa e si è reso necessario l'intervento del 118. Refertati anche i militari feriti.