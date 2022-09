Notte di fuoco: in fiamme due auto, di cui una rubata, e un garage

VILLA CASTELLI E OSTUNI - Notte di fuoco nel Brindisino con più squadre dei vigili del fuoco impegnate nei Comuni di Villa Castelli ed Ostuni. Il primo intervento ha interessato una Fiat Uno, risultata rubata e data alle fiamme in un distributore di benzina sulla provinciale che collega Villa Castelli a Francavilla Fontana. I vigili del fuoco sono arrivati intorno all'una di questa notte (giovedì 29 settembre 2022), quasi a ridosso del paese. L'auto era parcheggiata sotto una pensilina all'interno dell'area del distributore. E' stato necessario l'intervento della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana unitamenti ai colleghi di Brindisi e del distaccamento di Grottaglie (Taranto). Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno visionando le immagini della videosorveglianza.

Il secondo intervento sempre a Villa Castelli in via Giordano: in fiamme una Opel Astra. L'ultimo intervento ad Ostuni per un rogo divampato all'interno di un garage in via Donato Cirignola. Le fiamme hanno interessato una moto. Il proprietario, sentito l’odore di bruciato, è sceso nel garage mettendo in salvo altri due mezzi parcheggiati all'interno. Il rogo è stato domato da una squadra di vigili del fuoco del distaccamento dell Città Bianca. Indagini in corso da parte del locale commissariato.