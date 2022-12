Ancora roghi di auto e moto in provincia: vigili del fuoco a lavoro nella notte

BRINDISI - Notte di lavoro intenso per i vigili del fuoco del comando di Brindisi e del distaccamento di Ostuni per un serie di roghi che hanno interessato auto e moto. Il primo intervento a Fasano intorno alla mezzanotte per un'auto a fuoco in Corso Perrini.

Poco dopo la mezzanotte una squadra del comando di Brindisi è intervenuta, invece, sul quartiere Sant'Elia per incendio moto e verso le 2.30 la squadra di Ostuni è intervenuta in Contrada Sorbole, sulla provinciale che collega Ostuni a Martina Franca (foto in alto): ad andare a fuoco due auto, una Fiat 500 e una Ford Fiesta.