Rogo nelle campagne: le fiamme raggiungono anche tre mezzi

TORRE SANTA SUSANNA - Il rogo si è sviluppato dalle sterpaglie e ha distrutto tre mezzi, in disuso. E' accaduto in aperta campagna, intorno alle 13:30 di oggi, sabato 30 settembre 2023. La zona interessata si trova in contrada Pezza del Timo, agro di Torre Santa Susanna. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana è intervenuta sul posto. Ha domato l'incendio, che ha interessato, come detto, tre mezzi: un furgone Ducato, un'auto e un gommone. Erano parcheggiati in quel terreno da tempo. Sono andati distrutti, come si evince dalle foto pubblicate in questa pagina. Complici le temperature ancora alte, sono diversi gli interventi dei vigili del fuoco brindisini, alle prese in questi giorni con diversi incendi di sterpaglie.