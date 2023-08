Il rogo nella notte nel centro abitato: auto distrutta dalle fiamme

BRINDISI - Le fiamme hanno avvolto un'auto nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 agosto 2023, a Brindisi. Quando il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, il mezzo aveva subito parecchi danni. E' accaduto in via Fulvia, intorno alle 4. Una squadra dei pompieri è intervenuta sul posto, domando le fiamme che avevano interessato l'auto. Poi, hanno messo in sicurezza l'area. Sul posto, anche gli agenti della Questura di Brindisi. Da chiarire le cause dell'incendio, se si tratta di un evento doloso o colposo.