Rogo nella notte: in fiamme un'auto, intervento dei vigili di fuoco

BRINDISI - Incendio auto a Brindisi. Verso le 4 circa della notte tra il 13 e il 14 luglio, una squadra del comando di Brindisi dei vigili del fuoco è intervenuta nel rione Sant'Angelo per un incendio auto, in via Santa Maria Goretti. L'auto era un'Alfa Romeo 147.

Al termine delle operazioni di spegnimento la zona è stata posta in sicurezza, il personale dei vigili del fuoco ha bonificato l'impianto elettrico e l'impianto di carburante delle vetture coinvolte. Sul posto anche i carabinieri di Brindisi. Non si esclude il dolo, le indagini procedono a 360 gradi.