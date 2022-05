Rondine intrappolata in una casa in costruzione: arrivano i vigili del fuoco e la mettono in salvo

CELLINO SAN MARCO - Singolare intervento dei vigili del fuoco del comando di Brindisi nella mattinata di oggi, sabato 7 maggio, a Cellino San Marco: sono stati chiamati per salvare una rondine in difficoltà. Era rimasta intrappolata in una casa in costruzione al primo piano, in via don Carmelo Brigante, a un'altezza di circa sei metri.

La segnalazione alla sala operativa del 115 è giunta dal comando della Polizia locale di Cellino interpellato dai cittadini che avevano notato il volatile in difficoltà. Data l'altezza e le condizioni dell'immobile, a quanto pare raggiungibile solo dall'esterno, nessuno poteva intervenire se non i vigili del fuoco. Così attorno alle 11.30 una squadra del comando provinciale è partita alla volta di Cellino San Marco.

Ad attenderli gli agenti della Polizia locale che per tutta la durata delle operazioni di soccorso hanno chiuso la strada al traffico e coordinato la viabilità. I pompieri hanno raggiunto la rondine con una scala mettendola in salvo nell'arco di pochi minuti. E' stata consegnata alla Polizia locale che a sua volta l'ha affidata al veterinario della Asl.