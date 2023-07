Appartamento si allaga: ancora problemi nei nuovi alloggi comunali al Paradiso

BRINDISI – Un flessibile si rompe e in pochi minuti l’appartamento si allaga. Ancora problemi all’interno di una delle palazzine comunali realizzate di recente in piazza Pertini, al rione Paradiso. Un alloggio al secondo piano è stato invaso dall’acqua nel primo pomeriggio di oggi (sabato 8 luglio). La coppia di pensionati che vi risiede non era in casa. Sono stati altri inquilini a lanciare l’allarme.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Nel frattempo, messi al corrente dell’accaduto, i proprietari sono rientrati di corsa. Da quanto appreso la rottura ha riguardato un flessibile dell’acqua calda. Alcuni mobili, purtroppo, sono stati danneggiati.

Cedimenti di calcinacci e solai

L’episodio alimenta il malcontento dei residenti per i numerosi disagi che affrontano dall’estate 2021, quando si trasferirono nei nuovi alloggi. Le palazzine furono assegnate a cinquanta famiglie. Gran parte di queste risiedeva nelle cosiddette baracche di parco Bove, nel frattempo demolite.

Nel giro di pochi mesi iniziarono i primi problemi, fra cedimenti di calcinacci e di porzioni di solaio, anche all’interno degli appartamenti. Qualche grattacapo lo hanno dato anche gli impianti di riscaldamento.

Il malcontento degli inquilini

Lo scorso ottobre alcuni residenti manifestarono il loro malcontento davanti al Comune di Brindisi. L’inquilino Danilo Reho fu uno dei promotori di quell’iniziativa. “Quando abbiamo lasciato le cosiddette baracche – afferma Reho – non ci aspettavamo di dover affrontare tutti questi disagi, in palazzine appena costruite. A mio avviso sarebbe stato opportuno attendere qualche altro mese prima del trasferimento nei nuovi alloggi. Abbiamo dovuto sostenere grossi sacrifici economici per risolvere varie problematiche strutturali. E purtroppo la situazione tenderà a peggiorare con il passare del tempo".