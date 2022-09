Rubano abiti e via vestiti “a cipolla”: arresto e denuncia per tre brindisini

LECCE – Vestiti “a cipolla” con indumenti griffati. Ma la direttrice dei magazzini e un operatore della sicurezza li inseguono in attesa della polizia. Ennesimo furto all’interno di Coin, nel centro di Lecce. In tre finiscono nei guai: si tratta di un ragazzo, una ragazza e suo figlio. I primi due sono stati tratti in arresto. Il secondo, adolescente, denunciato presso la Procura della Repubblica dei minori.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di sabato scorso, in Piazza Mazzini, quando la direttrice dell’attività commerciale ha allertato il numero di pronto intervento del 113. Intorno alle 16, infatti, sono stati dapprima i movimenti del ragazzino a destare qualche sospetto. Raggiunti anche gli adulti coi quali si trovava in compagnia, è stato scoperto il coinvolgimento di tutti.

Giunte sul posto due volanti, gli agenti hanno bloccato una 33enne di Brindisi e un 27enne concittadino. Identificato e poi segnalato all’autorità giudiziaria anche il figlio della donna, appena 15enne (anche lui, come la madre, noto alle forze dell'ordine). I tre sono stati trovati in possesso di capi di abbigliamento per un valore di poco più di 400 euro. Accanto agli indumenti, rinvenuti anche degli arnesi antitaccheggio “da professionisti”.

Questi ultimi, soprattutto splaccatori mobili "da professionisti" che i tre avrebbero utilizzato all'interno dei camerini, sono stati sottoposti a sequestro e la refurtiva restituita ai gestori dei magazzini e riposte nuovamente sugli scaffali.

Appena un mese addietro (così come in passato), un altro arresto era stato eseguito dalle forze dell’ordine nei confronti di alcune giovani donne, sempre provenienti dal Brindisino. In quell’occasione sono stati asportate ben 50 confezioni di profumi costosi dal reparto cosmesi. Anche quella volta, grazie al servizio di sicurezza, il furto è stato scoperto e la merce, del valore ingente, recuperata.