Rubano soldi e assegni da azienda: immortalati dalle telecamere, denunciati

FRANCAVILLA FONTANA - Un 20enne e un 19enne di Francavilla Fontana sono stati denunciati dai carabinieri della locale stazione per furto aggravato. I due, il 25 luglio scorso si sono introdotti in un'azienda del posto asportando 4mila euro in contanti e vari assegni. Le indagini sono state avviate in seguito dalla denuncia dell'imprenditore vittima del furto. La scena è stata immortalata dalle telecamere di sicurezza, mostrano i due che si introducono nei locali dopo aver forzato la porta di ingresso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.