Minorenne alla guida posta storia su Instagram, sanzionata la madre

SAN DONACI - Guidava l'auto in città senza aver ancora conseguito la patente, con accanto la madre, proprietaria dell'autovettura. Il tutto postato sul proprio profilo Instagram grazie al quale i carabinieri hanno potuto documentare l'illecito. Per questo una 45enne del posto, mamma del minorenne, è stata sanzionata per aver violato le norme del codice della strada. Alla donna è stata contestato l'incauto affidamento di veicolo avendo consegnato la sua autovettura al proprio figlio minorenne consentendone la guida in sua presenza.