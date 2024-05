Sacra Corona, "The Wolf": chieste condanne per oltre tre secoli di reclusione

Oltre tre secoli di reclusione complessivi per i 30 imputati giudicati con rito abbreviato: sono le richieste pronunciate oggi, mercoledì 22 maggio 2024, dalla pm Carmen Ruggiero, che ha condotto l'indagine "The Wolf". Nell'udienza celebrata nell'aula bunker di Borgo San Nicola (il carcere di Lecce), presieduta dal gup Alcide Maritati, del tribunale del capoluogo salentino, la pm Ruggiero e il procuratore aggiunto Guglielmo Cataldi hanno pronunciato la loro requisitoria. L'indagine condotta dai carabinieri del Nor della compagnia di San Vito Dei Normanni è sfociata il 18 luglio 2023 nell'arresto di diversi presunti membri del clan Lamendola - Cantanna, ritenuto parte della frangia mesagnese della Sacra Corona Unita.

Chiesta, quindi, la condanna per tutti gli imputati (le richieste sono già "scontate" di un terzo, come previsto dal rito), che devono rispondere - a vario titolo - di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, tentato omicidio, detenzione e porto illegale di armi da fuoco e da guerra, violenza privata, lesioni personali, estorsione, ricettazione, danneggiamento seguito da incendio e autoriciclaggio, tutti aggravati dal metodo mafioso, produzione, coltivazione, spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Le richieste di condanna della pm

Gianluca Lamendola (35 anni, nato a Mesagne, residente a Brindisi): 20 anni di reclusione; Pietro Aprile (46 anni, nato a Brindisi e residente a San Pancrazio Salentino): un anno e quattro mesi; Luca Balducci (40 anni, di Corato): 13 anni e tre mesi; Roberto Calò (41 anni, nato a Ostuni, residente a San Vito Dei Normanni): 14 anni; Rosario Cantanna (50 anni, di Mesagne): 16 anni; Angelo Potenzo Cardone (37 anni, nato a Cisternino, residente a Fasano): 16 anni; Pancrazio Carrino (42 anni, nato a Mesagne, residente a San Pancrazio Salentino): 17 anni e quattro mesi.

Francesco Ciciriello (43 anni, nato a Mesagne e residente a San Vito Dei Normanni): due anni; Maurizio D'Apolito (47 anni, nato a Milano, residente a Torre Santa Susanna): 12 anni; Fabrizio De Giorgi (43 anni, di Brindisi): due anni e sei mesi; Alessandro Elia (40 anni, di Brindisi): undici anni e quattro mesi; Domenico Fanizza (42 anni, di Fasano): 18 anni e sei mesi; Serena Gallo (29 anni, nata a San Pietro Vernotico e residente a San Pancrazio Salentino): due anni e sei mesi.

Marina Raffaella Guarini (44 anni, nata a Mesagne e residente a San Vito Dei Normanni): tre anni e tre mesi; Palmiro Pancrazio Lacatena (46 anni, nato a Erba e residente a Porto Cesareo): sei anni; Cosimo Lamendola (52 anni, nato a Latiano, residente a Brindisi): 19 anni e tre mesi; Renato Loprete (48 anni, nato a Putignano, residente a Fasano): 15 anni e dieci mesi; Bryan Maggi (34 anni, di Brindisi): dieci anni e sette mesi; Gionathan Manchisi (43 anni, nato in Germania, residente a Monopoli): dodici anni; Adriano Natale (42 anni, nato in Germania, residente a Carovigno): otto anni e quattro mesi.

Domenico Nigro (24 anni, nato a Ostuni, residente a San Vito Dei Normanni): 14 anni; Giovanni Nigro (55 anni, di San Vito Dei Normanni): 14 anni; Giuseppe Prete (50 anni, nato a Ostuni, residente a San Vito Dei Normanni): sei anni; Angelo Roccamo (78 anni, di Brindisi): undici anni e quattro mesi; Giulio Salamini (45 anni, di Taranto): undici anni e quattro mesi; Vincenzo Schiavone (46 anni, di Brindisi): sei anni; Davide Taurisano (29 anni, nato a Fasano e residente a Latiano): dieci anni e un mese.

Francesco Turrisi (48 anni, nato a Ostuni, residente a San Vito Dei Normanni): dieci anni e sette mesi; Domenico Urgese (43 anni, nato a Mesagne e residente a San Vito Dei Normanni): tre anni e tre mesi; Noel Vergine (36 anni, nato a Taranto, residente a San Vito Dei Normanni): 13 anni e sei mesi. Per quanto riguarda, infine, Adriano De Iaco (34 anni, nato a Mesagne, residente a San Vito Dei Normanni), la sua posizione è stata stralciata oggi perché non poteva partecipare in videoconferenza per un problema di salute.