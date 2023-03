I migranti a Brindisi: “Mi auguro che queste persone riescano a trovare qui ciò per cui hanno lottato”

BRINDISI – “C’è un ragazzo etiope che viveva con la mamma in un campo profughi in Sudan, ha 16 anni ed è partito quando ne aveva 13. Ha scelto di partire perché lì in Sudan non vedeva prospettive né per se nè per la madre, era destinato a restare nel campo profughi e non avrebbe potuto studiare o lavorare”. E’ questa una delle tante storie dei 105 migranti salvati a largo della Libia dalla nave Life Support di Emergency nella notte tra il 6 e il 7 marzo scorsi e giunta a Brindisi nelle scorse ore, raccontata da Simonetta Gola, responsabile della comunicazione dell'Associazione no profit Emergency, fondata da Gino Strada, anche lei a bordo. C’era anche una donna al settimo mese di gravidanza e un bambino di 2 anni. Hanno toccato terra 59 uomini, 16 donne, 24 minori non accompagnati e 6 minori accompagnati. Per loro da oggi comincia una nuova vita. “Mi auguro che queste persone riescano a trovare qui quello per cui hanno lottato”, ha aggiunto Simonetta Gola.

La nave è giunta nella banchina Montecatini attorno alle 8. Ad attenderli una macchina organizzativa disposta dalla Prefettura di Brindisi composta da tutti gli organi preposti all’accoglienza. I medici Usmaf, (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera) del ministero della Salute, coadiuvati dal personale del Reparto di sanità pubblica della Croce rossa italiana sono stati i primi ad avere contatto con i migranti: sono saliti a bordo per verificare lo stato di salute. Solo un ragazzo presentava ustioni di secondo grado ed è stato portato in ospedale. Si era bruciato con la miscela di acqua maina e carburante, sul gommone. La donna incinta era in buone condizioni di salute così come tutti gli altri. I primi ad accoglierli a terra sono stati i volontari della Cri che li hanno attesi sottobordo: hanno consegnato a tutti colazione, abbigliamento, calzature e peluche. Anche i volontari della Protezione civile si sono occupati dell’assistenza. Dopo le prime cure tutti sono stati accompagnati nei vicini capannoni per l’identificazione da parte del personale della Questura.

“Siamo pronti a offrire la migliore assistenza”, ha commentato il prefetto Michela La Iacona, presente sulla banchina ad attendere la nave, insieme al sindaco Riccardo Rossi e alle altre autorità militari per assistere alle operazioni di sbarco. Da quanto si apprende 35 delle persone giunte a Brindisi verranno ospitate nel Cas masseria Ghermi della Croce Rossa italiana, nel Leccese. Le altre andranno in altre regioni.

Seguono aggiornamenti