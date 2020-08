Rondine incastrata su un prospetto a 15 metri di altezza: arrivano i vigili del fuoco

BRINDISI - Non solo incendi, incidenti, soccorsi a persone, interventi di messa in sicurezza o su allagamenti ma anche salvataggio di animali. E poco importa se si tratta di un gattino intrappolato in un’auto o su un albero, un pappagallo sfuggito dalla gabbia o una tartaruga in difficoltà. I vigili del fuoco corrono sempre in soccorso di chi chiede il loro aiuto.

Alle 14 di ieri, lunedì 10 agosto, una squadra del distaccamento di Ostuni si è recata in via Dante Alighieri a Fasano per aiutare una rondine rimasta intrappolata nelle crepe di un prospetto. A un’altezza di 15 metri. Alcuni cittadini hanno notato il volatile in difficoltà, nessuno poteva intervenire, ma non si poteva ignorare quell’uccello che sbatteva le ali senza riuscire a volare. Chi chiamare? Gli uomini del 115. E la chiamata non è rimasta inevasa: nel giro di pochi minuti una squadra ha raggiunto la via indicata, con l’autoscala i pompieri hanno raggiunto il volatile traendolo in salvo.