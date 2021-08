Ai domiciliari 80enne se ne va in giro: arrestato e riportato a casa

SAN DONACI - A 80 anni evade dai domiciliari. I carabinieri della stazione di San Donaci nella serata del 19 agosto hanno arrestato in flagranza di reato un 80enne del luogo, in atto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, poiché è stato sorpreso per le strade del paese senza alcuna autorizzazione. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà e riaccompagnato presso la propria abitazione per continuare l'espiazione della pena detentiva domiciliare cui era sottoposto.