Guidava sotto l'effetto di alcol e cocaina: dopo la notte brava denunciato un 40enne

SAN DONACI - Si era messo alla guida dopo una notte brava, a base di alcol e cocaina. Ma sulla sua strada ha incontrato i carabinieri di San Donaci, che lo hanno fermato. Dopo i test, lo hanno denunciato in stato di libertà. Si tratta di un 40enne del luogo, beccato a guidare sotto l’influenza di alcol e di sostanze stupefacenti. In particolare, all’alba di ieri, mercoledì 7 ottobre, l’uomo è stato fermato in una via del centro abitato alla guida dell’autovettura di proprietà di un familiare. Era in evidente stato di alterazione psicofisica. E' stato sottoposto presso l’ospedale "Perrino" di Brindisi agli esami clinici finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica e all’eventuale uso di sostanze stupefacenti. E' risultato positivo all’etanolo e all’uso di cocaina. La patente di guida è stata ritirata e l’autovettura restituita al proprietario.

