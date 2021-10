Vìola più volte le prescrizioni dell'affidamento ai servizi sociali: arrestato

SAN DONACI - I carabinieri della stazione di San Donaci hanno arrestato un 47enne del luogo, sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali. L’uomo è stato colpito da un provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Lecce, per aver violato in diverse occasioni le prescrizioni. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Brindisi.