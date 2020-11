L'auto si incendia mentre è in marcia: intervento dei vigili del fuoco

SAN MICHELE SALENTINO - Un rogo ha coinvolto un'autovettura mentre era in marcia. Sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, che hanno coinvolto anche un'altra automobile. E' successo oggi (domenica 15 novembre) intorno alle 17 a San Michele Salentino, in via Aldo Moro. Il mezzo era in moto, quando il guidatore si è reso conto che qualcosa non andava. C'era del fumo che usciva dal cofano. Ha accostato e l'ha aperto. E in quel momento si sono sprigionate le fiamme.

Il rogo ha coinvolto anche un'altra autovettura, parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio. Sono giunti anche i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, nell'eventualità di rilievi. Le cause sarebbero da ricondurre a un problema al motore. Per fortuna non è stato registrato alcun danno alle persone.