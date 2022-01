Due esercenti sorpresi senza green pass: scattano le sanzioni

SAN MICHELE SALENTINO - Proseguono i controlli dei carabinieri per verificare eventuali violazioni delle misure sull’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, a San Michele Salentino, i carabinieri della locale stazione hanno sorpreso due esercenti senza green pass, obbligatorio. I due gestiscono un bar e un ristorante. I militari, durante i controlli, hanno verificato le violazioni. Gli esercenti sono stati sorpresi a svolgere le proprie attività senza la certificazione. Pertanto, sono stati segnalati per l'irrogazione della sanzione amministrativa definitiva, da 600 a 1500 euro, e proposti all'autorità amministrativa per la sospensione delle attività.