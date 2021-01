Tenta la fuga sferrando calci e pugni ai carabinieri, finisce ai domiciliari

SAN MICHELE SALENTINO - I carabinieri del Nor della compagnia di San Vito dei Normanni hanno arrestato, in flagranza di reato, Ivano Cavalera, 41enne del luogo, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo è stato fermato durante un servizio di pattuglia e alla vista dei carabinieri ha cercato di allontanarsi. Raggiunto, mentre veniva identificato ha iniziato prima ad offendere i militari, spintonandoli nel tentativo di fuggire. Bloccato, ha cercato di divincolarsi, sferrando loro calci e pugni, colpendo anche, in segno di stizza, con un calcio la fiancata dell’autovettura di servizio. L'uomo si trova agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.