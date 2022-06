Riunione di condominio rischia di finire in rissa: intervengono le forze dell'ordine

SAN MICHELE SALENTINO - Poteva finire in rissa come in "Fantozzi subisce ancora" una riunione di condominio a San Michele Salentino dove è stato necessario l'intervento della polizia locale, con il supporto dei carabinieri, per sedare gli animi troppo accesi. Due i nuclei familiari coinvolti che si sono beccati per futili motivi e beghe condominiali di vicinato. Dalle parole, però, sono passati ai fatti e solo con l'arrivo delle forze dell'ordine la situazione è tornata alla normalità.

I fatti

Intorno alle 16 di lunedì 30 maggio 2022 è giunta una chiamata alla polizia locale, una richiesta di aiuto in uno stabile di via Matera nella zona 167 di San Michele Salentino dove, nel giardino interno, si stava svolgendo una riunione di condominio alla presenza di alcuni condomini e dell'amministratrice dello stabile. Una riunione dai toni accesi pare per motivi legati, anche, alla gestione del cane di una famiglia. Dalle urla allo scontro fisico il passo è stato breve: calci, pugni, magliette strappate. Tanto che gli agenti in servizio hanno dovuto dividere con forza le persone.

Uno di questi, un uomo con disabilità, ha accusato un malore e sul posto è giunta l'ambulanza del 118 per soccorrerlo. Tutte le persone presenti sono state identificate dagli agenti della municipale.