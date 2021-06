Scoperta una serra indoor con più di 60 piante di marijuana

SAN MICHELE SALENTINO - Una serra con 63 piantine di marijuana scoperta dai carabinieri. A San Michele Salentino, a conclusione degli accertamenti, i militari della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne del luogo, per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In seguito a una perquisizione eseguita nel domicilio del ragazzo, i carabinieri hanno rinvenuto una serra con 63 piante di marijuana in vegetazione, dell'altezza compresa tra 160 centimetri e 190 centimetri, nonché infiorescenze di cannabis indica pari a 335 grammi, materiale per la coltivazione e per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la sua residenza in regime di arresti domiciliari, come disposto dall'autorità giudiziaria.